В Азербайджане пешеходные "зебры" будут освещать с помощью солнечных батарей

В Баку пешеходные зоны начали освещать с помощью солнечных батарей. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

В Баку, столице Азербайджана, освещать пешеходные переходы начали с помощью альтернативных источников энергии. Об этом говорится на сайте Бакинского транспортного агентства.

Одна такая "зебра" уже оснащена автономным осветительным оборудованием, работающим на солнечных батареях. Пешеходный переход находится на пересечении улиц Музаффара Гасанова и Володарского в Баку.

Местные власти уже сообщили о плюсах такой инновации:

Обеспечиваются видимые дорожные знаки в темное время суток, а также в плохих погодных условиях;

Повышенный уровень безопасности;

Снижение риска дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;

Освещенная благодаря альтернативным источникам энергии пешеходная зона / Фото: Скриншот из видео

Также на территории обустроили новые тротуары и пандусы для комфорта и безопасности жителей города.

Согласно информации, такие осветительные приборы, работающие на солнечной энергии, поэтапно будут установлены еще на 32 участках столицы.

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Справка

Бакинское транспортное агентство (азерб. Bakı Nəqliyyat Agentliyi) — агентство, созданное при Кабинете министров Азербайджана с целью обеспечить безопасное, бесперебойное и комфортное движение транспортных средств и пешеходов на территории города Баку в конце 2015 года.

Чем занимается агентство:

осуществляет контроль и регулирование в области пассажирских перевозок;

участвует в организации дорожного движения;

обеспечивает централизованное управление потоками трафика;

внедряет системы интеллектуального управления транспортом;

обеспечивает развитие в области пассажирских перевозок.

Напомним, рядом со знаменитой скульптурой "Ежик в тумане" в Киеве обустроили экопарк с энергосберегающими технологиями. ​​На локации установили скамейки, туалеты для домашних животных, сделали канализацию и покрытие для дорожек, в состав которого входят переработанные отходы. Также там разместили солнечные батареи для уличного освещения и контейнеры для сортировки мусора.

Тем временем ОАЭ начнут производить питьевую воду из воздуха. Пилотный проект стартует уже в августе 2021 года в Масдар-Сити в Абу-Даби.