Уже не только газ: в России придумали, что еще можно экспортировать за рубли

Российские аграрии хотят продавать зерно в рублях / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
За войну против Украины Россия оказалась под гнетом целого ряда серьезных санций. Теперь проблемы с финансированием возникли у российских экспортеров зерна, и они просят просят Центробанк сделать возможным расчеты за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей.
Об этом сообщает издание Коммерсант.
Сообщается, что еще на прошлой неделе Центробанк провел совещание с Союзом экспортером зерна, в ходе которого крупные российские экспортеры сделали такое предложение.
"Союз требует обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия", – сообщают журналисты.
Источник издания среди экспортеров отмечает, что сейчас большинство контрактов заключаются в валюте.
Но после вторжения РФ в Украину европейское и международное сообщество ввело против России ряд санкций, после чего у российских экспортеров начались сложности с получением средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.
Также в Союзе экспортеров зерна хотят, чтобы Центробанк провел ряд мер по оптимизации текущих операций.
Среди них – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.
Санкции против Центробанка РФ
Ранее под санкции от ЕС и США попал и главный государственный банк РФ Центробанк.
Таким образом, большая часть резервов Центробанка оказалась заблокированной и это сильно ударило по курсу рубля.
Ранее Центробанк поддерживал рубль благодаря этим резервам, а теперь валюта отправилась в "свободное плаванье".
Санкции против Центробанка ввела даже Япония, хотя до этого страна сохраняла нейтралитет в вопросе войны России против Украины.
"Сегодня" уже рассказывали, что ранее в России решили, что европейцы, покупающие у них голубое топлив , должны платить за него в рублях, и писали, каким был ответ европейцев.