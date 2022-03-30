Вже не лише газ: у Росії вигадали, що ще можна експортувати за рублі

Російські аграрії хочуть продавати зерно у рублях / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

За війну проти України Росія опинилася під гнітом багатьох серйозних санкцій. Тепер проблеми з фінансуванням виникли у російських експортерів зерна, і вони просять Центробанк запровадити розрахунки за зерно в рублях для найбільших іноземних покупців.

Про це повідомляє Комерсант.

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Ще минулого тижня Центробанк провів нараду зі Спілкою експортерів зерна, під час якої великі російські експортери висловили таку пропозицію.

"Союз вимагає забезпечити рублеву ліквідність для іноземних банків, у яких обслуговуються покупці зерна, найбільші з яких – Туреччина, Єгипет, Іран, Саудівська Аравія", – повідомляють журналісти.

Джерело видання серед експортерів зазначає, що тепер більшість контрактів укладаються у валюті.

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Але після вторгнення РФ в Україну європейська та міжнародна спільнота запровадила проти Росії певні санкції, тож у російських експортерів виникли труднощі з отриманням коштів, оскільки банки не завжди погоджувалися переказувати гроші.

Також у Союзі експортерів зерна хочуть, щоб Центробанк вжив заходів щодо оптимізації поточних операцій.

Серед них – фіксація курсу долара США для сплати експортного мита на зерно у день списання коштів із рахунку експортера.

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Санкції проти Центробанку РФ

Раніше під санкції від ЄС та США потрапив головний державний банк РФ Центробанк.

Таким чином більшість резервів Центробанку виявилася заблокованою, і це сильно вдарило по курсу рубля.

Раніше Центробанк підтримував рубль завдяки цим резервам, а тепер валюта вирушила у "вільне плавання".

Санкції проти Центробанку ввела навіть Японія, хоча раніше країна дотримувалася нейтралітету у війні Росії проти України.

"Сьогодні" вже розповідали, як в Росії вирішили, що європейці, купуючи у них газ, повинні платити за нього в рублях, і якою була відповідь європейців.