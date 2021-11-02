Уже чуть ли не золотая телятина! Почему украинцы выбирают дешевое мясо

В Украине чуть ли не на 50% подорожали телятина и говядина. Дефицит, говорят на рынке. Нечем кормить и никакой возможности содержать поголовье, говорят фермеры.

"Сегодня" узнавали, что происходит с ценами на мясо.

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"Поднялись на 20 гривен. На все? На все. Задняя часть 220. Лопаточка 200. Гуляш 140. Не каждый может себе позволить кусок за 220 гривен. Стараются такое что-то дешевое. Гуляш, ошеек", – говорит продавец.

Покупатели говорят, чувствуют удорожание и переходят на более дешевое мясо – свинину и курятину. Или покупают раз в пара месяцев.

"До года бычка удержать это если не учитывать пастбища только заготовка сена, уход – это где-то 15 тысяч будет. Продать это мясо будет ну 20. Если мы хорошо его продадим. Почти в ноль", – говорит фермер Григорий Наконечный.

Григорий Прохорович держит коров почти 20 лет, но говорит: так невыгодно как в данный момент – не было никогда. Потому что пастбищ не осталось.

"800 гектаров было пастбищ. А в данный момент 70 га остались, что были пастбища их перепахали все. Все уничтожили пастбища", – говорит фермер.

Он в следующем году, в свои семьдесят лет, должен переехать на Полтавщину, потому что здесь пастбищ не осталось.

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15 лет назад на этих землях выпасалось более 700 коров, которых держали крестьяне. Сейчас не больше сотни. Местные говорят, что это стало невыгодно. И так по всей стране. Во времена независимости – поголовье сократилось на 90%. Так будет и дальше, говорит экономист. Соответственно и стоимость говядины будет повышаться.

"Если мы говорим о причинах роста затрат – рост цен на зерно, газ, на нефтепродукты, заработную плату, все это провоцирует, что заниматься выращиванием крупного рогатого скота становится невыгодным", – говорит экономист Борис Кушнирук.

Самое популярное ресторанное блюдо – стейк. Его тоже в данный момент смогут себе позволить разве что на праздники: он тоже – прибавил в цене.

"Вот пряжный стейк украинский. Будет стоить где-то 600 грн за килограмм. Такое мясо стоило 2 года назад 200 гривен", – рассказал "Сегодня" повар.

Ранее мы сообщали, что в Украине снизились цены на овощи – причиной стали надвигающиеся морозы. Теперь фермеры спешат как можно скорее продать свой урожай.

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Также народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, по которым ценами покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, считающийся одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало.