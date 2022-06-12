Уникальная возможность: эксглава "Нафтогаза" Коболев рассказал, как Украине снизить потребление газа

Эксглава "Нефтегаза" Коболев озвучил уникальную модель для отопительного сезона / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война с Россией заставила украинцев задуматься над тем, как пережить отопительный сезон 2022-2023 годов.

Как рассказал бывший руководитель компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью для "LB live", сейчас страна имеет уникальную возможность, чтобы снизить потребление газа.

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"На ситуацию этой зимой будет влиять способность Украины в новой военной реальности сбалансировать потребление газа, сделать его меньше и, желательно, привести к уровню внутреннего производства", – отметил Коболев.

По его словам, говорится как о сокращении расхода гигакалорий тепла, так и об уменьшении источников их генерирования. Наиболее очевидный и выгодный шаг – это переход частных домохозяйств на электроэнергию.

Более эффективная модель экономики центрального отопления состоит в том, чтобы как можно больше украинцев перешли на новый способ отопления, потому что с предприятиями это сделать сложнее.

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Имидж на мировой арене

В условиях войны Украина постоянно призывает страны Европы отказаться от российских энергоносителей. Для европейцев это значит определенные трудности во время отопительного сезона. Чтобы не вызвать возмущения на международной арене, украинцы тоже должны переходить на альтернативы.

Граждане должны понимать, что тратить газ для отопления – неуместно и дорого. Коболев подчеркнул, что рыночная стоимость условных 5 млрд кубометров газа в ЕС составляет свыше 5 млрд евро, и украинский потребитель таких сумм не оплатит. Сэкономленные деньги можно использовать на более неотложные нужды, а накопить их можно путем перехода на другую модель отопления.

Нужно задуматься уже сейчас

Многие эксперты отмечают, что предстоящий отопительный сезон будет очень сложным, и к нему всем следует готовиться еще летом. В первую очередь проблема в тарифах – в 2021 году предприятия ТКЭ покупали газ по 7,42 грн за кубометр, а в 2022 году цены могут возрасти до 29 грн за кубометр.

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"Удержать тариф на тепло и горячую воду при такой цене будет невозможно" , – отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Кабмин надеется на последнее не повышать тарифы для населения благодаря западному финансированию. Однако пока механизмы подобных компенсаций не проработаны.

Еще одна серьезная проблема – невозможность многих украинцев платить за коммуналку из-за утраты источника доходов и имущества в связи с войной. По предварительным оценкам, почти 5 млн человек не имеют работы, чтобы оплатить счета за коммуналку, то же касается большинства переселенцев.

Олег Попенко добавил, что на отопительный сезон нужно до 20 млрд кубометров газа. Из них почти 2 млрд кубометров придется купить за границей, а это – 2 млрд долларов расходов, которые нужно взять откуда-то.

"Сегодня" раньше рассказывали, для кого "Нафтогаз" вынужден стал поставщиком последней надежды, и рассказывали, кому компания рассылает "письма счастья" со штрафами.