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Нужно задуматься уже сейчас: для кого новый отопительный сезон будет сложным

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 12:42
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Эксперт рассказал, кому из украинцев стоит обеспокоится отопительным сезоном уже сейчас
Украинцев ждут риски в следующем отопительном сезоне
Украинцев ждут риски в следующем отопительном сезоне / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине могут быть определенные проблемы с подготовкой и прохождением следующего отопительного сезона, однако власть понимает это и не собирается откладывать решение на последний момент.

Об этом "Сегодня" рассказали эксперты в эксклюзивном материале.

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Начнем с проблем с тарифами – в прошлом году предприятия ТКЭ покупали газ по 7,42 грн за кубометр, а в этом году "Нафтогаз" заявил, что тарифы могут вырасти до 29 грн за кубометр, если газ будет продаваться по рыночной цене.

"Удержать тариф на тепло и горячую воду при такой цене будет невозможно. Правда, Кабмин говорит, что за счет западного финансирования сделает так, что тарифы для населения повышаться не будет. Это хорошо, что там понимают проблему, но нужно иметь в виду, что на сегодня отсутствует механизм подобных компенсаций", – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Задолженность по коммуналке

Это еще одна серьезная проблема, поскольку долги только растут и общая сумма сегодня уже перевалила за 100 млрд грн.

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Дело в том, что около 5 млн человек потеряли работу и не могут платить по счетам как раньше, а еще около 70% переселенцев (которых приблизительно 13 млн человек), тоже не оплачивают услуги ЖКХ.

"Что касается объемов газа, который нужно закупить, то по разным оценкам нам нужно будет на отопительный сезон от 18 до 20 млрд кубометров. В "Нафтогазе" говорят, что нужно 20 млрд кубов, а в правительстве, что можно сэкономить и обойтись объемом в 18 млрд кубов. При этом в НАКе говорят, что за границей придется купить около двух млрд кубометров газа, а это 2 млрд долларов, которые нужно где-то взять", – говорит эксперт.

И еще одной проблемой, которая коснулась очень многих украинцев и может повлиять на отопительный сезон – стали риски для разрушенных или пострадавших от обстрелов многоквартирных домов.

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Большинство еще не обследовали специалисты, а значит туда не могут подать газ, тепло и электричество. По оценкам Олега Попенко, в разрушенных многоквартирных домах могли проживать до 900 тысяч семей.

"Я советую этим гражданам уже сегодня думать, где они будут жить следующей зимой. Ведь власти пока ничего не делают, чтобы восстановить эти дома. Только в Киеве около 200 разрушенных домов. В них никто не делает техобследования, а значит приведение их в порядок до начала отопительного сезона – под вопросом", – подытожил Олег Попенко.

Газ по ленд-лизу

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Украине нужно будет импортировать до 6 млрд куб. м газа и на это понадобится около 8 млрд долларов, если рассчитывать по нынешним ценам.

Сейчас уже ведется работа с правительством США и даже рассматривается такой вариант, как закупка газа в рамках ленд-лиза.

"Сегодня" ранее писали, для кого "Нафтогаз" вынуждено стал поставщиком последней надежды и рассказывали, кому компания рассылает "письма счастья" со штрафами.

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