"Укрзализныця" запускает новые поезда в Польшу – график

"Укрзализныця" запускает новые международные рейсы / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запускает два новых прямых поезда в Польшу, в город Перемышль, одним из которых можно добраться до страны за пару часов.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

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Первый рейс №36/35, сообщением Одесса — Перемышль, начнет курсировать с 11 декабря и будет соединять страны каждый день.

Из Одессы поезд будет отправляться в 18:22, а на конечную станцию будет прибывать в 09:02 утра. Из Перемышля в Одессу можно отправиться в 18:59, а прибытие ожидается в 10:54.

Второй поезд №89/90 будет курсировать в Польшу из Львова уже с 12 числа. Из украинского города рейс будет отправляться в 16:20 и в Перемышль будет прибывать в 18:19.

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В обратном направлении поезд отправляется в 10:18, а прибывает во Львов уже в 13:45.

Новый поезд на курорт

1 декабря "Укрзализныця" сообщила, что на период новогодних праздников – с 24 по 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года запускает поезд из столицы в популярный курорт Славское.

Рейс отправляется в 6:02 из Киева и прибывает в городок в 13:54, а в обратном направлении будет выезжать в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

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По дороге поезд будет останавливаться в следующих пунктах:

Святошино;

Коростень;

Львов;

Стрый;

Сколе.

"Сегодня" также писали, что скоро из Украины в Венгрию можно будет добраться скоростным поездом и сообщали, что "Укрзализныця" запускает сверхскоростные поезда в Варшаву.