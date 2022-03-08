"Укрзализныця" запускает эвакуационные рейсы: куда можно выехать 8 марта

Эвакуационные рейсы 8 марта / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.
Об этом информирует "Укрзализныця" на своей странице в Facebook.
8 марта ситуация относительно остается стабильной, и все поезда должны уехать в срок. Однако их график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы по необходимости.
Рейсы по ст. Киев:
- 12:06 — №45 Ужгород – Лиман.
- 13:34 — №114/142 Лиман – Львов.
- 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск.
- 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский.
- 15:02 — №55 Киев – Рахов.
- 17:00 — №743 Киев – Львов.
- 17:12 — №13 Киев – Солотвино.
- 17:42 — №792 Киев – Кременчуг.
- 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий.
- 18:30 – №81 Киев – Ужгород.
- 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск.
- 19:48 — №95 Киев – Рахов.
- 20:05 – №29 Киев – Ужгород.
- 20:12 — №49 Киев – Трускавец.
- 20:21 — №59 Киев – Чоп.
- 20:21 — №57 Киев – Ворохта.
- 21:07 — №38 Киев – Запорожье.
- 21:15 – №105 Киев – Одесса.
- 21:22 — №97 Киев – Ковель.
- 22:03 — №149 Полтава – Черновцы.
- 22:10 — №17 Харьков – Ужгород.
- 22:22 — №7 Киев – Черновцы.
- 22:37 – №91 Киев – Львов.
- 22:47 — №46 Ужгород – Лиман.
- 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий.
Рейсы по ст. Харьков:
- 09:15 №090 Одесса – Лиман.
- 09:40 – № 229/230 Харьков – Ужгород.
- 10:30 — №796 Днепр – Бахмут.
- 11:00 – № 207/208 Харьков – Львов.
- 12:00 – № 239/240 Харьков – Тернополь.
- 12:36 — №46 Лисичанск – Ужгород.
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов.
- 14:39 — №114, 142 Львов – Лиман.
- 15:00 – №219 Харьков – Львов.
- 15:09 – №17 Харьков – Ужгород.
- 17:00 — №723 Харьков – Львов.
- 19:27 — №796 Харьков – Днепр.
- 20:15 — №021 Харьков – Трускавец.
- 21:43 – №7 Харьков – Одесса.
- 22:40 — №45 Ужгород – Лисичанск.
- 22:46 — №090 Лисичанск – Одесса.
Рейсы по ст. Запорожье:
- 12:20 — №223 Запорожье – Львов.
- 14:00 — №227 Запорожье — Ковель.
- 14:45 — №004 Запорожье – Ужгород.
- 16:05 — №068 Запорожье – Львов.
- 16:05 — №088 Запорожье — Ковель.
- 21:38 — №038 Запорожье – Киев.
- 22:26 — №070 Львов – Запорожье.
Рейсы по ст. Днепр:
- 12:00 — №201 Днепр – Львов.
- 14:00 — №732 Днепр – Львов.
- 15:00 — №212 Днепр — Трускавец.
- 16:39 – №6 Запорожье – Ужгород.
Рейсы из Кривого Рога:
- 10:30 — №915/916 Кривой Рог – Хелм.
- 14:00 — №222/221 Кривой Рог – Львов.
- 19:08 — №229/230 Кривой Рог – Ужгород.
- 20:00 — №206/205 Кривой Рог – Чоп.
Рейсы по ст. Одесса:
- 22:32 — №238/237 Одесса – Ужгород.
Эвакуационные электрички
Эвакуационные электрички будут курсировать:
- на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Посадка на рейсы "Укрзализныци"
Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.
Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест в поезд могут сесть и остальные пассажиры.
Ранее мы писали, что в 11 странах Европы ввели бесплатный проезд на железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.