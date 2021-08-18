Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Новости экономики

Укрзализныця продлила "Прикарпатский экспресс"

Ксения Кадушкина
18 августа, 09:20
По удлиненному маршруту поезд будет курсировать с 18 августа

Прикарпатского экспресс будет курсировать и дальше. Коллаж "Сегодня" / Фото: Укрзализныця

Украинская компания "Укрзализныця" объявила о продлении рейса №807/808, который курсирует между Киверцами и Ивано-Франковском. "Прикарпатский экспресс" теперь будет ездить через Коломыю.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как будет курсировать рейс №807/808:

  • со станции Киверцев поезд будет отправляться в 05:14, а в 13:52 – прибывать в Коломыю;
  • в обратном направлении, со станции Коломыи, будет трогаться в 14:58, а в 23:45 – прибывать в Киверцы.

Рейс будет курсировать в те же дни, что и до этого. Так, из Коломыи он будет отправляться каждый день, кроме среды. Из Киверцев также каждый день за исключением среды и четверга.

Остановки между Киверцами и Коломыей:

Реклама
  • Луцк (13 км);
  • Горохов (79 км);
  • Стоянов (95 км);
  • Радехов (110 км);
  • Каменка-Бугская (139 км);
  • Пидзамче (182 км);
  • Львов (189 км);
  • Стрый (222 км);
  • Моршин (236 км);
  • Болехов (246 км);
  • Долина (259 км);
  • Моршин (273 км);
  • Калуш (282 км);
  • Ивано-Франковск (330 км).

По удлиненному маршруту поезд "Киверцы – Ивано-Франковск" будет курсировать с 18 августа.

Напомним, в Сети появился видео-обзор поезда №287 Киев – Одесса, который запустила "Укрзализныця". По словам известного блогера Олега Васильева, эти вагоны хорошая альтернатива.

Поезд состоит из немецких вагонов, которые изготовлены в 1980-1990-х годах. Они предназначены для международных сообщений.

Также "Укрзализныця" начала продавать билеты на "запасные" места № 53 и № 54 в плацкартных вагонах. Ранее эти полки использовались для провоза безбилетных и хранения грязного белья.

Реклама