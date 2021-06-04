"Укрзализныця" отправит двух бурых медведей в голландский "санаторий"

Животные находились на балансе Запорожской детской железной дороги, а теперь их передадут на реабилитацию в зоопарк Ouwehand Zoo

Бурый медведь / Фото: facebook.com/EcoHalychWildlifeRehab

АО "Укрзализныця" продолжает реализацию непрофильных активов, и после того, как она выставила на торги шесть магазинов и спортклуб, компания решила избавиться от двух бурых медведей.

Об этом и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, этих медведей, которые находились на балансе Запорожской детской железной дороги, передадут на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo (город Ренен, Нидерланды).

"Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", – пояснил и.о. глава правления.

Медведи в Запорожье находились в ненадлежащих условиях / Фото: facebook.com/EcoHalychWildlifeRehab

Он объяснил, почему "Укрзализныця" не могла отдать диких животных раньше: поиск нового дома для медведей продолжался несколько лет. Но центры для реабилитации медведей в Украине отказывались их принять из-за отсутствия мест. Поэтому в этой ситуации помог Центр реабилитации диких животных Галицкого Национального природного парка.

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Сейчас "Укрзализныця" проходит бюрократические процедуры и отрабатывает механизм передачи животных. Планируется, что уже в сентябре медведи будут жить в зарубежном санатории. А компания продолжит "ломать копья с непрофильными активами", добавил Юрик.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригрозил топ-менеджерам "Укрзализныци" увольнениями и посадками – за слишком высокую убыточность компании. По словам Зеленского, УЗ уже много лет находится на грани дефолта. Решить эту проблему можно только полностью изменив руководство компании, считает президент.

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