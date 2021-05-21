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"Укрзализныця" продаст шесть магазинов и спортклуб

21 мая, 20:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания планирует заработать столько же, сколько недавно заплатила за нарушения. В целом продадут больше сотни непрофильных активов

"Укрзализныця" выставит имущество на аукционы

"Укрзализныця" выставит имущество на аукционы / Фото: Pixabay, Укрзализныця

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ), которая недавно заплатила штраф в 18 млн гривен, готовит к продаже 182 непрофильных актива. 11 из них уже в ближайшее будут выставлены на аукционы "Prozorro.Продажи", это:

  • 6 магазинов;
  • помещение спортклуба;
  • 4 нежилых помещения.
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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

От продажи первых 11 помещений "Укрзализныця" планирует получить около 18 млн гривен. Интересно, что это как раз сумма уплаченного компанией штрафа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил топ-менеджерам "Укрзализныци" увольнениями и посадками – за слишком высокую убыточность компании. По словам Зеленского, УЗ уже много лет находится на грани дефолта. Решить эту проблему можно только полностью сменив руководство компании, считает президент.

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17 марта наблюдательный совет "Укрзализныци" убедил Кабинет министров уволить председателя правления компании Владимира Жмака. Топ-менеджер работал на должности чуть более полугода.

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Жмак 31 марта подал в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету министров и "Укрзализнице" с требованием признать незаконными решение набсовета УЗ и распоряжение правительства о его увольнении из компании.

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