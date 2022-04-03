"Укрзализныця" опубликовала эвакуационные рейсы на 3 апреля

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 3 апреля.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Более 4 тысяч украинцев эвакуировали в безопасные места

2 апреля из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 1263 человека. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, из этих 1263 человек: 765 – выехали из Мариуполя, 498 – жители городов Бердянск, Мелитополь, Пологи, Орехов и Васильевка.