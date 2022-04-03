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"Укрзализныця" опубликовала эвакуационные рейсы на 3 апреля

Владимир Козырь
3 апреля, 01:57
"Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты/Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 3 апреля.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Краматорск:

  • 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Другие:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая;
  • 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Более 4 тысяч украинцев эвакуировали в безопасные места

2 апреля из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 1263 человека. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, из этих 1263 человек: 765 – выехали из Мариуполя, 498 – жители городов Бердянск, Мелитополь, Пологи, Орехов и Васильевка.

"Эвакуационный конвой из 10 автобусов из города Бердянск с более чем 300 мариупольцами уже прошел Васильевку. Также продолжается движение колонн людей на частном транспорте", – написала Верещук.

Кроме этого, в Луганской области удалось эвакуировать 2650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.

"Всего сегодня эвакуировано 4217 граждан. Также сегодня из города Запорожья в город Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска, и часть из них будет пытаться доехать ближе к Мариуполю", – отметила Ирина Верещук.

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