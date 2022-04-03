"Укрзалізниця" опублікувала евакуаційні рейси на 3 квітня

"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 3 квітня.
Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
Краматорськ:
- 13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.
Інші:
- 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
- 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
Понад 4 тисяч українців евакуювали в безпечні місця
2 квітня з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1263 людини. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, з цих 1263 людей: 765 – виїхали з Маріуполя, 498 – мешканці міст Бердянськ, Мелітополь, Пологи, Оріхів та Василівка.
"Евакуаційний конвой з 10 автобусів із міста Бердянськ з-понад 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті", – написала Верещук.
Крім цього, в Луганській області вдалося евакуювати 2650 людей із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.
"Всього за сьогодні евакуйовано 4217 громадян. Також сьогодні з міста Запоріжжя до міста Бердянськ доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська, і частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя", – зазначила Ірина Верещук.