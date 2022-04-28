"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных поездов на 28 апреля

Расписание эвакуационных рейсов "Укрзализныци" на 28 апреля/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. В четверг, 28 апреля, некоторые из них будут вывозить людей из горячих точек нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали график на 28 апреля.

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В четверг железнодорожники будут вывозить людей, в частности, из Покровска, Харькова и Одессы. Поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

11:30 — 219/220 Запорожье-1 — Львов;

14:30 — 220/219 Львов — Запорожье-1;

16:30 — 234/233 Покровск — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр;

4:00 — 229/230 Ужгород — Харьков-Пас.

11:30 — 229/230 Харьков — Пас. – Ужгород;

22:32 — 238/237 Одесса-Главная — Ужгород.

ООН не будет участвовать в эвакуации людей из "Азовстали"

Недолго Москва "гарантировала" гуманитарные коридоры из оккупированных ею украинских городов, что было обещано президентом России Владимиром Путиным генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу во время визита последнего в Кремль 26 апреля. Как только Антониу Гутерриш покинул российскую территорию, Путин тут же забрал обратно свои слова, в которые, к слову, в Киеве не верили.

"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой области не было", – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее предложение генсека ООН.

Добавим, что оккупанты не всегда дают эвакуироваться людям. Недавно они не дали уехать жителям Рубежного и обстреляли автобус.

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Эвакуация иногда заканчивается трагедией, как несколько дней назад, когда оккупанты расстреляли людей при выезде из Кременной.