"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 28 квітня

Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 28 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У четвер, 28 квітня, деякі з них будуть вивозить людей з гарячих точок нашої країни.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 28 квітня.

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У четвер залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська, Харкова та Одеси. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

4:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.

11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

ООН не братиме участі в евакуації людей з "Азовсталі"

Недовго Москва "гарантувала" гуманітарні коридори з окупованих нею українських міст, що було обіцяно президентом Росії Володимиром Путіним генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу під час візиту останнього до Кремля 26 квітня. Щойно Антоніу Гутерреш залишив російську територію, Путін відразу ж забрав назад свої слова, в які, до речі, у Києві не вірили.

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"Ця тема була паном Гутеррешем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься. Якихось конкретних домовленостей у цій галузі не було", – сказав прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати відповідну пропозицію генсека ООН.

Додамо, що окупанти не завжди дають евакуюватися людям. Нещодавно вони не дали виїхати жителям Рубіжного та обстріляли автобус.

Евакуація інколи закінчується трагедією, як-от декілька днів тому, коли окупанти розстріляли людей під час виїзду з Кремінної.