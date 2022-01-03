"Укрзализныцю" раскритиковали за российскую попсу в вагонах: что включили пассажирам

Работники "Укрзализныци" включили российскую попсу в пассажирском вагоне / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня
Пассажир "Укрзализныци" пожаловался, что в вагоне, где он путешествовал, играла российская попса, в том числе "Тату" и "Ласковый май".
Об этом мужчина написал на личной странице в Facebook.
Недовольный пассажир спросил, можно ли выдать приказ или инструкцию работникам железной дороги с рекомендациями не включать российскую попсу и радиостанции.
"Потом вы удивляетесь, чего вам пассажиры окна бьют, об занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это действительно следствие такого радио", – говорится в посте.
Пользователь также предложил включать украинские радиостанции в качестве альтернативы.
Что ответили в "Укрзализныце"?
Представители перевозчика отреагировали на жалобу в комментариях и принесли извинения за российскую музыку и поведение своих работников.
Также у недовольного пассажира попросили сообщить детали поездки, чтобы подробно разобраться в ситуации.
Обновленное питание "Укрзализныци"
С 21 декабря "Укрзализныця" запустила в продажу три варианта обновленных ланчбоксов:
- мясное меню;
- "детское" меню;
- веганское меню.
Стоимость одного такого перекуса – 150 грн, а приобрести ланчбокс можно в поезде или при покупке билетов онлайн через чат-бот "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Apple Messages или Facebook и на сайте booking.uz.gov.ua.
"Сегодня" также писали, что "Укрзализныця" запустила праздничный кэшбек на билеты и создала новую услугу для украинцев.