Укрпочта упростила прием платежей на крупные суммы: паспорт больше не нужен

Компьютеризированные отделения Укрпочты начали принимать электронные документы в приложении "Дія" для оплаты платежей от 5000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Теперь для осуществления платежей на общую сумму от 5000 грн больше не нужно предоставлять бумажные документы, удостоверяющие личность. Достаточно иметь электронные документы в "Дії" на смартфоне клиента.

Приложение генерирует индивидуальный штрих-код для документа, который считывает сканер в отделении при оплате платежа. А после разрешения пользователя в "Дії" копии е-документов передают в систему Укрпочты.

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Например, клиенты в отделении при оплате учебы в вузе, налога на покупку недвижимости или приобретения автомобиля, услуг нотариусов или иных платежей могут показать только документы из "Дії".

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В Укрпочте обращают внимание клиентов: чтобы оплатить коммунальные или бюджетные платежи на общую сумму до 30 тыс. грн, не нужно предоставлять документы для верификации личности.

В случае совершения сделки на общую сумму более 30 тыс. грн клиент должен заполнить анкету.

Если сумма превышает 400 тыс. грн, к анкете необходимо приложить копии документов, подтверждающих источники происхождения средств (справка о зарплате, выписка о сумме средств на счете, документы о наследстве и т. д.).

Напомним, мелкие предприниматели и их наемные сотрудники из красных зон смогут отправлять заявки на получение карантинных 8000 гривен через приложение "Дія".

Также говорилось, что уже десять аэропортов Украины принимают е-паспорта из приложения "Дія".

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