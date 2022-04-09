"Укрпочта" меняет специфику работы — как это повлияет на украинцев

Услуга будет полезна волонтерам / Фото: Getty Images, УНИАН, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня
После 21 года перерыва "Укрпочта" возобновляет доставку отправлений "Укрзализныцей". С 9 апреля почтовые вагоны будут доставлять почту со Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно.
Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализныци".
В общем, планируется ввести в эксплуатацию 14 железнодорожных почтовых вагонов, которыми будут перевозиться гуманитарные грузы, отправляемые волонтерами.
Заметим, что прием гуманитарных грузов проводится не во всех отделениях "Укрпочты", а только в почтоматах, расположенных рядом с центральными железнодорожными вокзалами:
- во Львове отделение №79023;
- в Киеве отделение №02505;
- в Днепре отделение №49501;
- в Одессе отделение №65501.
Оформить отправку можно будет в личном кабинете.
Куда можно адресовать отправку?
Адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где есть открытое отделение "Укрпочты". Укрпочта будет осуществлять доставку гуманитарных грузов, которые поступят по железной дороге, в пункт доставки магистральными автомобилями.
По словам генерального директора компании Игоря Смелянского, услуга была создана специально для волонтеров, чтобы они могли быстро и в больших объемах пересылать отправки по Украине.
Доставка по железной дороге – это необходимое и своевременное решение, чтобы мы имели дополнительные способы доставлять почтовые отправления, прежде всего гуманитарные, в которых большая потребность , – прокомментировал он.
Напомним, что почтовые вагоны фактически не курсировали 21 год.
Какова стоимость отправки?
Стоимость одной отправки весом до 30 кг и самой длинной стороной до 70 см – 25 грн. Уплата за счет получателя невозможна. Это минимальная стоимость, которая пойдет на подготовку и обслуживание почтового вагона.
Однако, если у волонтеров пока нет возможности оплатить стоимость посылок, они все равно будут приниматься к отправке. О бесплатном отправлении нужно уведомить оператора – его стоимость будет покрываться за счет привлечения средств благотворительных фондов.
Срок хранения посылки в городе – до 14 дней. После этого, если получатель не забрал посылку, "Укрпочта" будет передавать их волонтерским организациям и фондам.
Заметим, что компании оставляют право на досмотр посылки и в случае, если в посылках будет не благотворительный, а коммерческий груз, такие посылки будут также передаваться волонтерским организациям, с которыми сотрудничает "Укрпочта".
Бесплатная доставка от "Укрпочты"
Теперь украинцам доступна бесплатная доставка из-за границы. Услуга доступна, когда посылка в Украину отправляется с указанием получателя, адреса, индекса и контактного номера телефона.
Эти отправления "Укрпочта" как национальный почтовый оператор бесплатно доставит в свои отделения в Украине, где получатели смогут их забрать.
Присылать можно следующие товары:
- одежду;
- хозяйственные товары;
- продукты в заводской упаковке до 10 кг;
- небольшое количество безрецептурных лекарств.
В то же время запрещено отправлять алкоголь и товары военного назначения.
Мы уже писали, что все отделения "Новой почты" в Донецкой области временно закрываются.
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