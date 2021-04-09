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Украину завалили импортным сыром: откуда его везут

9 апреля, 13:07

Ксения Капустинская

Наша страна покупает за границей разные виды сыров, а свое производство падает

Украина на фоне потери поголовья коров и производства молока увеличила закупки молочной продукции за границей. Импорт в январе-марте 2021 года достиг 23,2 тонн, что на 17% больше, чем год назад. И активнее всего мы импортируем сыры – этот продукт занимает 72% всего импорта молочки (в денежном выражении), подсчитали аналитики УКАБ.

ТОП стран-поставщиков сыров в Украину:

  1. Польша – 4731 тонн (39%);
  2. Германия – 2863 тонн (24%);
  3. Нидерланды – 1036 тонн (9%);
  4. Франция – 887,93 тонн (7%);
  5. Италия – 602,31 тонн (5%).

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Виды сыра, которые импортирует Украина:

Напомним, животноводы в Украине жалуются на убыточность своего бизнеса. Но, как выяснили новости "Сегодня", страдают не все фермеры. О том, как в Украине зарабатывать по 40 000 гривен на коровах, узнавайте из нашего сюжета:

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