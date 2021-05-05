Украинский бизнес приуныл: в каких секторах упал Индекс ожиданий деловой активности

Подорожание сырья и материалов, а также уменьшение объемов рынка приводят к повышению цены товаров и услуг

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Ужесточение карантинных мер и рост неопределенности в апреле-2021 привели к тому, что украинский бизнес ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который ежемесячно проводит Национальный банк Украины и высчитывает Индекс ожиданий деловой активности.

В апреле-2021 секторный индекс в большинстве секторов экономики упал ниже равновесного значения в 50 пунктов и составил 46,9 против 51,4 в марте.

В промышленности секторный индекс снизился до 48,9 с 52,3 в марте. Там ожидают значительный рост цен на сырье, материалы и собственную продукцию; в то же время сохраняют положительные оценки по объемам новых заказов и объемов производства продукции.

Сфера торговли также ухудшила оценки экономических результатов: секторный индекс снизился в апреле до 49,9 с 52,2 в марте. Респонденты ожидают уменьшения объема закупки товаров для продажи. А из-за усиления ожиданий роста закупочных цен предприятия сектора ожидают подорожания товаров для продажи и уменьшение размера торговой маржи.

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Сфера услуг значительно ухудшила ожидания экономических результатов своей деятельности: секторный индекс снизился до 43,0 в апреле с 51,4 в марте. Респонденты ожидают снижения объемов предоставляемых услуг, объемов новых заказов и планируют увеличить тарифы на свои услуги.

Предприятия строительства (строительства жилья) на фоне сезонного оживления и увеличения инвестиционного спроса в первый раз после сентября 2019 были единственными среди других секторов, которые оптимистично оценили экономические перспективы своей деятельности: секторный индекс в апреле наконец-то превысил равновесный уровень и вырос до 51,5 против 40,6 в марте. Предприятия сектора ожидают увеличения объемов новых заказов, закупки услуг подрядчиков сырья и материалов, выполнения строительных работ.

По сути, предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения числа работников, говорится в отчете НБУ.

Сайт "Сегодня" писал, что в марте-2021 Индекс ожиданий деловой активности составил 51,4 по сравнению с 48,8 в феврале. И в первый раз с февраля 2020 ожидания предприятий превысили равновесное значение.

Напомним, в начале 2021 года украинский бизнес серьезно ухудшил оценки экономического положения, а ожидания были более пессимистичными. Предприятия всех сфер ожидали роста цен от поставщиков, в первую очередь на сырье. Кроме того, они были настроены на уменьшение численности работников.