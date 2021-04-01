Украинский бизнес проявил оптимизм: Индекс ожиданий деловой активности растет

Наконец-то настроения украинского бизнеса изменили свой знак с отрицательного на положительный. Ввиду благоприятной внешней конъюнктуры и повышения внутреннего спроса предприниматели в марте 2021 улучшили оценки экономического положения своих предприятий и перспектив деятельности.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком Украины.

Так, в марте 2021 Индекс ожиданий деловой активности составил 51,4 по сравнению с 48,8 в феврале. И в первый раз с февраля 2020 ожидания предприятий превысили равновесное значение (50 пунктов).

Предприятия промышленности второй месяц подряд демонстрируют самые высокие среди других секторов оценки своих экономических перспектив: в марте секторный индекс вырос до 52,3 с 50,3 в феврале. Предприятия промышленности улучшили свои ожидания относительно объемов производства продукции и новых заказов, в том числе экспортных.

Предприятия сферы торговли и услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: индексы обоих секторов выросли в марте до 52,2 – у предприятий торговли и до 51,4 – у предприятий сферы услуг с 49,0 в феврале. Улучшение ожиданий относительно объемов новых заказов, товаров для продажи и услуг свидетельствует о дальнейшем восстановлении работы этих секторов.

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Предприятия строительства (строительства жилья), несмотря на низкие оценки, смягчили пессимистические ожидания на фоне сезонного оживления деятельности. Индекс сектора в марте улучшился до 40,6 с 35,3 в феврале. Строители улучшили свои ожидания по объемам строительства, закупки сырья и материалов, а также доступности подрядчиков.

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К сожалению, предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Напомним, в начале 2021 украинский бизнес серьезно ухудшил оценки экономического состояния, а ожидания были более пессимистичными. Предприятия всех сфер ожидали роста цен от поставщиков, в первую очередь на сырье. Кроме того, они были настроены на уменьшение численности работников.

В октябре-декабря 2020 года Индекс ожиданий предприятий установился на уровне 99,6% против 100,8% по итогам июля-сентября.

А в ООН считают, что почти пятая часть населения Украины окажется за чертой бедности из-за коронавируса:

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