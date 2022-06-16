Украинские переселенцы обязаны платить налоги в Польше — кто и какую сумму

У украинцев есть возможность избежать налогообложения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинские переселенцы, которые с начала войны временно переехали в Польшу, при этом продолжая работать или оставаться действующим ФОПом (ФЛП) в Украине, обязаны платить налоги в стране своего пребывания.

Об этом рассказал налоговый консультант в IТ и СЕО Finevolution Poland/Ukraine Наталья Гайкалова в интервью ukrayina.pl.

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По ее словам, вы должны платить налоги в Польше, если попали в категорию налогового резидента, а именно лица, которое имеет центр жизненных интересов на территории Польши и/или проживает на ее территории более 183 дней в налоговом году, что равно календарному.

"Не играет роли, лицо – временный переселенец или пребывает в Польше в связи с другими обстоятельствами", – сказала налоговый консультант.

Украинские ФОПы и налоги в Польше

Как утверждает Наталья Гайкалова, между Польшей и Украиной действует Конвенция об избежании двойного налогообложения. В ней решается вопрос признания налогового резидентства:

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Если ФЛП находится на территории Польши менее 183 дней, то проблем с определением места его постоянного проживания не должно возникать – ФЛП (укр. - ФОП) может платить налоги в Украине. Если ФЛП находится на территории Польши более 183 дней, ему нужно будет доказывать, что центр его жизненных интересов находится именно в Украине. Для этого могут, например, подойти такие аргументы, как: место жительства других членов семьи, место регистрации предпринимательской деятельности, местонахождение жилья и т. д.

Какие доходы облагаются налогом и можно ли этого избежать

В целом ФЛП должно декларировать все свои доходы и уплачивать с них налог на доходы физических лиц.

Однако некоторыми пунктами Конвенции об избежании двойного налогообложения можно воспользоваться и засчитать уплаченный налог в Украине, уменьшив налог в Польше.

Проблема может возникнуть в том, что, например, в Украине это единый налог, а в Польше — налог на доходы физических лиц.

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"Поэтому на практике могут быть проблемы из-за разных типов налогов. Пока у нас, к сожалению, нет релевантного опыта подтвердить, что можно будет таким образом засчитать налоги в Польше, уплаченные в Украине" , – отметила налоговый консультант.

Социальная помощь в Варшаве

В Варшаве открыли Free Ukraine Store социальный магазин, где можно получить одежду и другие необходимые вещи, которые украинцам привозят жители Рембертова.

Так, магазин открыли в столице в торговом центре CityMarket на улице Поцискова, 4. В нем украинцы смогут получить бесплатную одежду, игрушки для детей и необходимые вещи для дома.

Отметим, что проект создала группа женщин, объединившихся в начале июня в местной группе в Facebook.

Ранее мы писали, что украинцам, приехавшим в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

Также мы рассказывали все о жизни в Польше: стоимость продуктов, транспорта, жилья.