Новая помощь от Польши: что украинцы могут получить бесплатно

Получить социальную помощь от Польши украинцы могут в столице Варшаве

Магазин открыли в столице 4 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Варшаве открыли Free Ukraine Store социальный магазин, где можно получить одежду и другие необходимые вещи, которые украинцам привозят жители Рембертова.

Об этом информирует специализированный портал inPoland.

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Так, магазин открыли в столице в торговом центре CityMarket по улице Поцискова, 4. В нем украинцы смогут получить бесплатную одежду, игрушки для детей и необходимые вещи для дома.

Отметим, что проект создала группа женщин, объединившихся в начале июня в местной группе в Facebook.

Помощь украинцам / Фото: скриншот

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Изменения для переселенцев в Польше

Для украинских переселенцев правительства разных государств объявили о программах помощи. На четвертом месяце полномасштабной войны в них вносятся изменения, и теперь, в Польше в частности, украинцев ждут новые условия.

С 1 июля выплату в 40 злотых (около 275 грн) в день прекратят. Сейчас ее еще получают для питания и ночлега украинцев.

Денежную помощь пока могут оставить для граждан Польши, которые у себя дома принимают несовершеннолетних, а также беременных и многодетных женщин.

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Кроме того, польское правительство намерено внести изменения в закон о временной охране переселенцев из Украины. Сейчас украинцы, переехавшие из-за войны, могут работать в Польше без разрешения на работу. Работодатель может взять такого человека и уведомить об этом службу занятости в течение 14 дней с момента трудоустройства.

Теперь чиновники предлагают изменить пункт подачи информации об украинском работнике. Так, работодатель должен рассказать о рабочем времени иностранца и размере заработной платы. Это делается, в частности, и для того, чтобы защитить права таких работников, потому что то, о чем сообщает работодатель, должно строго выполняться.

Ранее мы писали, что украинцам, приехавшим в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

Также мы рассказывали, кому из украинских переселенцев выплатят по 2,4 тыс. долл.