Украинкам предлагают новые вакансии в Польше – где можно получать на 40% больше

Польша активно приглашает на работу украинских женщин / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше украинским женщинам начинают предлагать "мужскую работу". Таким образом работодатели пытаются закрыть "мужские вакансии", количество которых выросло из-за дефицита рабочей силы, а также дать возможность украинкам трудоустроиться и заработать.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Первым начала адаптироваться логистическая отрасль, там женщинам предлагают вакансии комплектовщиц товаров на складах. Чтобы нанять таких работниц, на некоторых складах, уменьшают вес посылок до комфортного для женщин.

Украинок даже отправляют в специальные школы, поскольку в Польше начинается "высокий" сезон в сферах логистики и торговли и нужны, например, операторы автопогрузчика.

"Раньше эту работу так называемых "карщиков" выполняли только мужчины. В настоящее время женщины, выехавшие из Украины, спасаясь от войны, смогут освоить эту профессию совершенно бесплатно после недельных курсов и получить соответствующий сертификат", – утверждает директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

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По ее словам, это возможность для женщин устроиться на работу с зарплатой на 40% выше, чем для неквалифицированных рабочих.

Кроме того, некоторые предприятия пищевой промышленности создали для украинок специальный график, чтобы они могли работать посменно и иметь время по уходу за детьми.

Что будет с рынком вакансий?

По прогнозам Gremi Personal, количество вакансий для женщин в ближайшее время будет расти, только за прошлую неделю их стало на 10-15% больше.

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Без знания языка украинки смогут заработать около 3400-3600 злотых в месяц (23,5 – 25 тыс. грн). Можно устроиться на предприятия пищевой промышленности, логистические склады и в сферу обслуживания.

Где недостает работников?

Раньше мы рассказывали, что в Польше усиливается дефицит кадров из-за того, что многие украинские мужчины уехали защищать свою страну, а другие сезонные работники не приедут в этом году на соответствующие работы.

Согласно данным Gremi Personal, больше всего вырос спрос на работников в следующих отраслях:

пищевой промышленности;

торговли;

логистике;

электронной коммерции.

Очень сильно возросло количество "мужских" вакансий, примерно на 20% через несколько недель.

"Сегодня" раньше писали, почему некоторых украинцев не пускают обратно в Польшу и рассказывали, почему страна перестанет поставлять Украину бесплатное топливо.