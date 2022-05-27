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Польше нужны украинские заробитчане – где катастрофически не хватает рабочих

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 10:48
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Аналитики рассказали, в каких сферах иностранцам проще будет найти работу в Польше
В Польше дефицит рабочей силы
В Польше дефицит рабочей силы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше за первые две недели мая количество вакансий для иностранцев выросло на 35-40%, а вот дефицит кадров значительно усугубляется.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Согласно данным Gremi Personal, больше всего спрос на работников в следующих отраслях:

  • пищевой промышленности;
  • торговли;
  • логистике;
  • электронной коммерции.

Для мужчин количество предложений выросло почти на 20%, однако таких работников становится все меньше.

"В ближайшие недели дефицит кадров усилится. Предприятия будут испытывать недостаток не только примерно 80-100 тысяч украинцев, которые после начала войны уехали защищать свою страну, но также сотен тысяч сезонных рабочих из Украины, которые в этом году не приедут в Польшу", – считают аналитики.

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По словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, ставки сохраняются на довоенном уровне, однако с началом сезона могут возрасти зарплаты в отраслях, предусматривающих тяжелый физический труд.

Согласно опросу Главного управления статистики Польши, каждая третья компания в сфере производства назвала препятствием для своей работы нехватку квалифицированных работников.

Еще в марте и апреле безработных мужчин-заробитчан было больше, поскольку некоторые польские компании, которые до войны сотрудничали с российским бизнесом, ограничили свою деятельность, первыми, конечно, уволили иностранцев.

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Пока некоторые вакансии на польских предприятиях закрывают женщины, в частности беженки из Украины, однако все больше украинок возвращаются домой и не намерены работать в чужой стране.

На украинцев охотятся мошенники

В Польше активизировались русскоязычные аферисты, которые охотятся на украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны.

Самая популярная схема обмана – банковское мошенничество, поскольку с началом полномасштабного вторжения крупные польские банки набрали русскоязычных консультантов для обслуживания большого количества беженцев.

Мошенники воспользовались этим и начали звонить по телефону только что прибывшим украинцам, недавно открывшим счета в польских учреждениях, и представляться работниками финучреждения.

После этого говорят, что с их счета произвели платеж в размере нескольких тысяч злотых, и разведывают у жертвы персональные данные, с помощью которых опустошают счет.

Подробнее о других схемах обмана читайте в нашем материале и смотрите, за что украинцев могут лишить соцпомощи в Польше и даже оштрафовать.

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