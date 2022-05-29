Украинцы станут беднее, но ненадолго? Экономисты прогнозируют существенное снижение зарплат

Из-за войны, украинцы некоторое время будут зарабатывать вдвое меньше, чем раньше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в стране и резкие скачки на рынке валют серьезно влияют на экономику Украины. Сейчас большинство граждан испытывают на себе негативный эффект, однако вскоре экономика начнет стремительно расти.

Такое мнение озвучил известный украинский экономист Михаил Кухар в авторской программе Ореста Сохара на YouTube.

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По его словам, украинцы беднеют, поскольку цены в стране растут, а зарплаты не меняются. Это чувствуют как украинцы, имеющие сбережения в долларах, так и сохраняющие доходы в гривнах.

Связывают такую ситуацию с несколькими факторами:

прогнозируемым ростом цен в Украине на 20%;

беспрецедентным количеством мигрантов, вывезших за границу 3 млрд долларов.

Самая низкая граница

Михаил Кухар отметил, что спад в экономике Украины должен завершиться во втором квартале 2022 года. Уже с третьего квартала будет облегчение, в частности, это можно проследить на заработных платах, которые после снижения почти вдвое, резко начнут расти.

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Экономист добавил, что до начала полномасштабной войны средняя зарплата украинца составляла 615 долларов (18 тыс. грн), в Киеве это было 925 долларов (27 тыс. грн). По прогнозам, максимально уровень средней зарплаты может упасть до 400 долларов (11,8 тыс. грн), а дальше будет только повышение.

Эксперт убежден, что до конца 2022 года война с РФ закончится, а после победы в Украине будет рост благосостояния. Особенно это будет заметно с начала 2023 года, поскольку на восстановление страны привлекут инвестиций на 200 миллиардов долларов.

Что подорожает в Украине?

Первый заместитель министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий рассказал, как повлияет временная оккупация Херсонской и Запорожской областей на экономику. В южных регионах уже возникли серьезные проблемы с поставкой овощей.

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В первую очередь станет меньше молодого лука, моркови и свеклы, которые выращивали в упомянутых областях. Хотя дефицита базовых продуктов не стоит ожидать.

У украинцев будет достаточно картофеля для потребления, а сахарную свеклу даже можно будет продавать на экспорт. Подсолнечники для масла тоже есть в запасе.

"Уже посеяно около 90% того, что планировалось посеять в этом году", – заметил Высоцкий.

Аграрии обеспечили посев таких культур:

200 тыс. га яровой пшеницы;

почти 1 млн га ярового ячменя;

157 тыс. га овса;

50 тыс. га гречки и пшена;

4 млн га подсолнечника.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлонь рассказал, что оккупанты буквально грабят украинских фермеров. Узнайте, как дефицит соли повлияет на мир.