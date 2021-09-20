Украинцы стали мировыми лидерами в потреблении некоторых продуктов

Украинцы больше всего в мире потребляют тыквы и кабачков / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина стала лидером среди стран мира по потреблению тыквы и кабачков в 2020 году – 33 кг на человека в год. Второе место занимает Алжир с показателем 10,4 кг на человека в год.

Об этом говорится в отчете аналитического агентства IndexBox, передает Agrotimes.

Италия на третьем месте среди стран с наибольшим показателем потребления тыквы и кабачков – 9,7 кг на человека в год, в России – 8, 7 кг на человека в год, а в Турции и – 6,4 кг на человека в год.

Странами с высоким уровнем рыночной стоимости тыквы в 2020 году стали:

Китай – 6,6 млрд долларов;

Индия – 5 млрд долларов;

США – 1,2 млрд долларов.

Доля которых составила 51% от общего мирового рынка.

После них следовали Бангладеш, Италия, Украина, Россия, Турция, Алжир и Индонезия с долей в 18%.

Мировой импорт тыквы и кабачков в 2020 году сократился на 4,2% до 1,5 млн тонн в натуральном выражении и вырос на 14,8% до 1,6 млрд долларов – в денежном.

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Основные страны импортеры тыквы и кабачков в 2020 году

США – 555 тыс. тонн (37% от общего мирового объема импорта);

Франция – 168 тыс. тонн (11% от общего мирового объема импорта);

Германия (8,3%);

Великобритания (6,3%);

Япония (6%).

Общая доля импорта Канады (60 тыс. тонн), Испании (38 тыс. тонн), Италии (35 тыс. тонн), Бельгии (28 тыс. тонн) и Южной Кореи (25 тыс. тонн) в 2020 году составила 12% от мирового объема импорта.

Наиболее заметные темпы роста импорта тыквы и кабачков в 2020 году зафиксированы в таких странах:

Канада (+ 24,2%);

Нидерланды (+ 15,7%);

Великобритания (+ 15,7%);

Германия (+ 13,6%);

Бельгия (+ 13,5%);

Тем временем импорт тыквы и кабачков в Японии сократился на 4,8%.

Самой крупнейшей страной-импортером тыквы и кабачков в мире в денежном соотношении является США (530 млн долларов) с долей 33% от общего объема импорта. Далее следуют Франция (205 млн долларов) – 13% от общего объема импорта и Германия с долей в 12%.

Средняя цена импорта тыквы и кабачков в 2020 году увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом (+1055 долларов за тонну). Германия стала страной с самой высокой импортной ценой 1499 долларов за тонну. А самая низкая цена за тонну зафиксирована в Южной Корее – 586 долларов за тонну.

Напомним, что в Украине уже с начала сентября могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций.

С сентября продукты снова прибавят в цене. И если на сахар и масло цена не изменится, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца.