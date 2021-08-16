Украинцы стали чаще брать больничные листы: что влияет на размер помощи

Выплаты по больничным увеличились на 65%. Коллаж: "Сегодня"
Более чем за полгода Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял больничные листы на сумму 9 млрд грн.
Почти 1,77 млн работников за семь месяцев обратились за компенсацией дохода, утраченного за время временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба ФССУ.
Для сравнения: в прошлом году за компенсацией обратились 1,25 млн человек – это на 41,6% меньше.
В основном рост количества больных связан с пандемией коронавирусной инфекции, которая началась в стране в 2020 году.
Как рассчитываются выплаты
Размер компенсации из-за утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, на которую могут рассчитывать украинцы, зависит от страхового стажа.
- 50% средней заработной платы получают застрахованные сотрудники, имеющие страховой стаж до 3 лет;
- 60% средней заработной платы – имеющие страховой стаж от 3 до 5 лет;
- 70% средней зарплаты – имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет;
- 100% средней зарплаты – работники со страховым стажем более 8 лет или при наличии льгот.
К слову, 50% средней заработной платы получают и те, кто должен находиться на самоизоляции из-за COVID-19.
Зарплаты в Украине
В июне 2021 года средняя зарплата в Украине повысилась до 14 313 грн (13 499 было в мае).
Самая высокая зарплата зафиксирована в Киеве – 20 455 грн, а самая низкая – в Кировоградской области -11 497 грн.
5 регионов с самой высокой зарплатой:
- Киев – 20 455 грн.
- Донецкая область – 14 988 грн.
- Киевская область – 14 679 грн.
- Николаевская область – 14 044.
- Запорожская область – 13 895 грн.
Прогноз НБУ
Как ожидают в Национальном банке Украины, в 2021 году безработица снизится до 9,1%. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики. Оно же, по прогнозам регулятора, приведет к увеличению доходов:
- вырастут социальные стандарты;
- реальная зарплата повысится на 8,7% в 2021 году и на 3,9% в 2022-м.
К слову, из-за того что каждый пятый украинец работает неофициально и не платит налогов со своих доходов, бюджет страны недополучает минимум 42,5 миллиарда гривен ежегодно.
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