Украинцы пожаловались на качество услуг и товаров: чем недовольны больше всего

В Украине больше всего недовольны качеством одежды и техники. Коллаж: "Сегодня"
Украинцы больше всего недовольны качеством приобретенной бытовой техники, одежды и услуг ЖКХ. Нарушения чаще всего связаны с отсутствием правдивой информации о продукции или продавце.
Об этом в Facebook рассказала председатель Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.
По ее словам, отсутствие нужной и доступной информации о продавце – почти две трети всех нарушений.
"63% всех нарушений касаются отсутствия необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце. 10% – нарушение условий договора между потребителем и исполнителем о выполнении работы или оказания услуги, отказ потребителю в реализации его прав и реализация просроченного товара – по 6% от всех нарушений", – рассказала Магалецкая.
В сфере торговли больше всего жалуются после:
- приобретения бытовой техники;
- телефонов;
- одежды;
- обуви.
А вот в сфере услуг среди лидеров по жалобам:
- жилищно-коммунальные услуги;
- осуществление гарантийного ремонта.
Украинцы жалуются на бедность
Большая часть украинцев относит себя к категории бедных граждан, только 1% опрошенных относит себя к среднему классу, считая себя достаточно обеспеченными. Бедными считают себя 67,1% опрошенных украинцев.
За последний год ситуация с материальным положением у украинцев сложилась таким образом:
- улучшилось – 2%;
- скорее улучшилось – 4,2%;
- осталось без изменений – 42,3%;
- скорее ухудшилось – 29,5%;
- ухудшилось – 22%.
Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.
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