Украинцев ждут новые правила: что изменится для ФОП с 1 января

Правила для ФЛП кардинально изменят с 1 января / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 января 2022 года ФЛП в 2-4 группах единой системы налогообложения обязали использовать РРО (регистраторы расчетных операций). Однако ясности, на какие виды операций распространится тотальная фискализация, до сих пор нет.

Об этом сообщает UBR.

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Более подробно исключения из правила об обязательном РРО описывают два документа: закон №265 (9 статья), а также постановление Кабмина №1336.

Да, постановление КМУ разрешает не использовать РРО магазинам в селах и поселках городского типа, если эти субъекты хоздеятельности не продают подакцизную продукцию, а также одновременно не продают товары через интернет.

Кроме того, постановлением выводится из-под обязательного использования РРО ряд частных случаев:

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например, упоминаются предприниматели, осуществляющие прием и обслуживание туристов в Украине (если при этом используются безналичные расчеты);

принимающие от населения вторсырье (кроме металлолома);

розничная торговля через средства передвижной торговой сети (в частности, лотки-прилавки, разноски, автомагазины).

Когда нужно использовать РРО

Адвокат ЮК "Рияко и Партнеры" Андрей Тимонов объяснил, что необходимость использования РРО будет зависеть от вида операции – расчетная она или банковская.

Обязательно нужно использовать регистратор:

при оплате картой через POS-терминал – такая операция является безналичной, но расчетной;

через POS-терминал – такая операция является безналичной, но расчетной; при интернет-оплате банковской картой с использованием платежных систем (интернет-эквайринга) или платежных терминалов. Такие операции производятся с обязательным применением РРО продавцом товара и выдачей потребителю чека.

Необязателен РРО:

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перевод средств с банковского счета клиента на предпринимательский счет продавца с использованием кода IBAN (будет считаться банковской операцией). Важно, чтобы счет в банке был именно предпринимательским (ключ-карта) – использование счета физлица для бизнеса законодательство не разрешает;

если покупка оплачивается покупателем через учреждение банка или путем внесения средств через кассу финучреждения путем перевода на расчетный счет продавца.

/ Фото: скриншот

Лишняя отчетность с РРО

Отчетности ФОПам все-таки может прибавиться из-за необходимости использовать РРО.

Как объясняет партнер и директор международной юркомпании KODEX, адвокат Станислав Климов, использование регистраторов предполагает формирование и печать следующих отчетов:

X-отчета;

Z-отчета;

отчета о реализуемых товарах;

копии документов, хранящихся на носителе контрольной ленты в электронной форме, с помощью механизма печати РРО.

Как подавать отчетность

Процесс подачи отчетности выглядит следующим образом:

в конце каждого рабочего дня, когда использовался РРО, человек, ответственный за проведение расчетных операций, во-первых, составляет дневной отчет с обнулением информации в оперативной памяти и занесением ее в фискальную память РРО (Z-отчет);

итог расчетов вычисляется в рабочую смену, максимальная продолжительность которой не должна превышать 24 часа. При этом под рабочей сменой следует понимать период работы регистратора от регистрации первой расчетной операции после выполнения Z-отчета до следующего Z-отчета;

далее нужно распечатать Z-отчет и подклеить его в КУРО (книгу учета расчетных операций). На основании данных фискального отчетного чека (Z-отчета) человек, ответственный за проведение расчетных операций, заполняет раздел 2 КОРО, сдает выручку в кассу предприятия и выключает РРО.

"Важно помнить, что субъекты хозяйствования обязаны представлять в контролирующие органы отчетность, связанную с применением РРО и расчетных книг, не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем", — обратил внимание директор МЮК KODEX.

Как снизить проблемы с отчетностью

Проблемы с отчетностью можно снизить с помощью программных РРО (ПРРО) – как отмечают юристы, этой программой можно полностью заменить "железную кассу".

Благодаря ПРРО можно автоматизировать работу предприятия, в частности контроль закрытия и открытия смен, ведения книг учета. Госналоговая дает возможность использовать бесплатное программное РРО, которое можно скачать по ссылке.

Прямой запрет на использование ПРРО предусмотрен только для расчетных операций при оптовой и/или розничной торговле горючим.

"По нашему убеждению, с практической точки зрения, использование ПРРО удобнее. Не стоит забывать, что если ФЛП или же юрлицо принимает решение использовать ПРРО вместо классического РРО, регистрацию аппаратного РРО необходимо отменить", — добавил Станислав Климов.

В Украине массово становятся ФЛП

В Украине за январь – ноябрь 2021 года на 85 тысяч возросло количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Таких стало почти 2 миллиона.

Такие темпы связывают с тем, что в 2016-2017 годах в стране провели чистку от "спящих" ФЛП. Таким образом, в 2020 году предприниматели перечислили в госбюджет Украины налогов на 52,5 миллиарда гривен. Из них 37 млрд грн — плательщики единого налога.

Больше денег в бюджет принесли предприниматели, ведущие торговую, информационную, а также профессиональную, научную и техническую деятельность.

Заметим, что за январь — август этого года налоговый долг ФЛП вырос на 451 миллион гривен и составил 7,2 миллиарда гривен. Из них 2,4 миллиарда гривен — на национальном уровне и 4,8 миллиарда гривен — на местном.

Ранее мы писали, за что будут наказывать работодателей штрафами до 60 тысяч гривен.

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