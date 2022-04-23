Украинцев ждет новый курс? Что будет с долларом на следующей неделе

Курс доллара в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В связи с войной в Украине официально курс доллара США не меняется. Еще 24 февраля НБУ зафиксировал курс на уровне 29,25 грн/долл, а курс покупки и продажи доллара на межбанке находится на уровнях 28,80-28,95.

На наличном рынке курс доллара составляет 32,35 и 32,54 грн (покупка/продажа), а в банках – 31 и 32,17 грн/долл.

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Как рассказал "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, спред (разница между ценой покупки и продажи доллара), наибольший именно в банках, так как они пытаются сократить спрос на валюту со стороны населения, и формируют наибольшую выгоду для себя.

"Если торги по доллару в Украине откроют, то гривна продемонстрирует резкое падение. А это скажется сильным инфляционным давлением на оставшихся в стране граждан. Соответственно пока что мы не ждем резких изменений ситуации на валютном рынке", – говорит Максим Орыщак.

Что будет на следующей неделе

В период с 25 по 30 апреля цены на доллар США сохранятся в диапазоне прошлой недели апреля, говорит аналитик.

"НБУ понимает все факторы давления на гривню и продолжает действовать в попытках ограничить отток денег из страны. Так, на прошлой неделе ввели очередные ограничения для физических лиц", – отмечает Орыщак.

Теперь можно будет покупать активы, непосредственно обменивающиеся на денежные средства и относящиеся к операциям "quasi cash", используя только собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

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Эти безналичные операции легально можно проводить с использованием платежных карт, эмитированных к счетам, открытым в иностранной валюте.

Что это значит: теперь люди могут пополнять электронные кошельки, брокерские или форекс-счета, платить за дорожные чеки, или покупать виртуальные активы в рамках лимита.

Однако эксперт считает такие меры несвоевременными, ведь за два месяца войны все, кому нужно было, уже могли вывести деньги из страны.

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А что будет с курсом после войны?

Как считает Виталий Ваврищук из финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), курс доллара после войны будет зависеть от темпов, с которыми НБУ будет открывать валютный рынок, и возможностей осуществлять валютные интервенции.

Вероятно, иностранная валюта будет оставаться на рынке в дефиците, и НБУ будет проводить интервенции по ее продаже. Объемы будут зависеть от объемов помощи международных партнеров Украины.

Также мы рассказывали, как зафиксированный доллар повлияет на каждого украинца.