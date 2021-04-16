Украинцев обяжут обеспечивать немощных родителей: за что придется платить

Семейный кодекс Украины гласит, что совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей. Минсоцполитики намерен защитить права пожилых, определив суммы, которые должны будут тратить взрослые дети на отца и мать, если тем придется воспользоваться услугами соцслужб. Сайт "Сегодня" разбирался, за что же придется платить молодым членам семейства?
Законопроект "О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами" обнародован для общественного обсуждения, а уже потом будет отправлен в парламент.
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на то, что закон обязывает детей помогать своим престарелым родителям, на практике это требование часто игнорируется. В итоге пожилые люди, которые частично или полностью утрачивают дееспособность и требуют ухода, оказываются в интернатах или лечебных учреждениях, где содержатся за государственный счет.
Законопроект вводит норму, по которой дети обязаны будут компенсировать затраты, которые несет государственный бюджет на содержание пожилых людей. В случае, если они отправляют родителей в интернат для престарелых или в другое социальное заведение (психбольницу и т. д.), они должны будут оплачивать их содержание там.
Также нужно будет оплачивать другие виды социальных услуг, которые оказываются за бюджетный счет (например, если соцработник приносит продукты, убирает и т. д.). Если же наследники не будут этого делать, учреждение или местная власть смогут обратиться в суд и потребовать возмещения расходов за три года.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине хотят изменить правила соцзащиты пенсионеров и на это цели в 2021 году потратят 500 млн гривен.
Какие элементарные правила стоит запомнить, чтобы не оказаться жертвой аферистов, смотрите в сюжете:
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