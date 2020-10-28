В Украине готовятся изменить правила соцзащиты пенсионеров

Кабмин одобрил соответствующий законопроект и планирует направить его в Раду

В Украине планируют изменить некоторые аспекты социальной защиты пожилых людей. На это собираются потратить 500 млн гривен. Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, в нынешнем законодательстве есть "ряд несоответствий", которые нужно урегулировать.

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Соответствующий законопроект утвердил Кабинет министров на заседании 28 октября.

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Как уточнил народный депутат Алексей Гончаренко, документ, в частности, предлагает добавить в перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной:

бесплатное обеспечение рецептурными лекарствами;

доставку лекарств домой;

освобождение от оплаты коммуналки (в домах, не имеющих поставки тепловой энергии или индивидуальной системы отопления) в пределах норм, установленных законодательством;

освобождение от платы за пользование домашним телефоном (абонплата) тоже согласно нормам законодательства.

"Лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении работоспособности могут обратиться в государственную службу занятости и имеют право на предоставление социальных услуг по поиску работы", - добавил Гончаренко.

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Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались в том, какое повышение пенсий в 2021 году ждет украинцев. Рост выплат будет происходить в пять этапов и затронет 5 миллионов пенсионеров.

Также эксперты назвали три признака действительно надежного накопительного фонда. О том, как накопить на пенсию без помощи государства, смотрите в сюжете:

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