Помогать родителям больше не моральный долг – обяжут на уровне закона

Правительство подготовило законопроект, в котором разъясняется, сколько денег нужно выделять пенсионеру тем, кто претендует на его наследство

В Семейном кодексе Украины записано, что не только родители должны содержать своих несовершеннолетних детей, но и совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. До сих пор считалось, что эти обязательства носят, скорее, моральный характер. Конкретные суммы помощи мог определить только суд, если туда обратиться.

Реклама

Однако в Минсоцполитики решили защитить права пожилых людей, установив размер суммы, которую должны будут тратить дети на своих родителей, если им придется воспользоваться услугами социальных служб. Также планируется узаконить сумму, которую обязаны будут тратить на пожилых людей опекуны, заключившие с ними договор пожизненного содержания.

Сайт "Сегодня" разбирался, какие изменения предусматривает новый законопроект, подготовленный Министерством социальной политики.

Не можешь ухаживать сам – плати

Законопроект, о котором идет речь, называется "О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами". Пока он обнародован для общественного обсуждения, а уже потом будет отправлен в парламент.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, несмотря на то, что закон обязывает детей помогать своим престарелым родителям, на практике это требование часто игнорируется. В итоге пожилые люди, которые частично или полностью утрачивают дееспособность и требуют ухода, оказываются в интернатах или лечебных учреждениях, где содержатся за государственный счет.

Реклама

Законопроект вводит норму, по которой дети обязаны будут компенсировать затраты, которые несет государственный бюджет на содержание пожилых людей. В случае, если они отправляют родителей в интернат для престарелых или в другое социальное заведение (психбольницу и т. д.), они должны будут оплачивать их содержание там. Также нужно будет оплачивать другие виды социальных услуг, которые оказываются за бюджетный счет (например, если соцработник приносит продукты, убирает и т. д.). Если же наследники не будут этого делать, учреждение или местная власть смогут обратиться в суд и потребовать возмещения расходов за три года.

Договор пожизненного содержания станет требовательнее к опекунам

Аналогичные обязательства накладываются на опекунов, которые заключают с одиноким пожилым человеком договор пожизненного содержания за право унаследовать его жилье или другое имущество. В случае, если пожилому человеку, подписавшему договор пожизненного содержания, понадобится уход или другая помощь социальных служб, опекуны также должны будут оплачивать расходы.

Если окажется, что опекуны "забыли", "не знали" или по другим причинам не оплачивали пребывание своего подопечного в социальном заведении, они по решению суда будут лишены права на его имущество.

Вообще договоры пожизненного содержания планируется сделать более строгими по отношению к выгодоприобретателям, то есть к опекунам. Например, в таких договорах предлагается обязательно прописывать обязанность ухаживать за пожилым человеком, если он будет нуждаться в уходе. Сейчас опекуны могут брать на себя обязательства либо по содержанию, либо по уходу за пожилым человеком, либо оба варианта сразу. А новый законопроект требует от опекунов обязательно и содержать подопечного, и ухаживать за ним в случае необходимости.

Также в этих договорах теперь обязательно должны будут оговариваться все виды обеспечения и все виды ухода, которые обязан предоставлять опекун. Причем устанавливается минимальная сумма материального обеспечения. Сейчас просто говорится, что в договоре должна быть указана сумма. А по новому законопроекту эта сумма не может быть ниже двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Реклама

Кроме того, люди, которые наследуют имущество пожилого человека по договору пожизненного содержания, обязаны будут оплачивать все "разумные расходы, которые были сделаны… другим лицом (физическим или юридическим) на содержание, уход, лечение и погребение".

Договор пожизненного содержания можно будет заключать с государством

Сегодня в законе говорится о том, что органы власти обязаны предотвращать незаконное отчуждение жилья пожилых людей и людей с инвалидностью, а в случае необходимости и по желанию этих людей обязаны организовать им уход или устроить в специализированное заведение, где им будет обеспечен такой уход.

Новый законопроект Минсоцполитики переводит эти отношения немного в другую плоскость. В частности, он обязывает органы соцзащиты проводить "информационно-разъяснительную и просветительскую работу" с пожилыми людьми, юридические консультации перед сделками с имуществом. Но кроме того, местные органы власти или заведение по уходу за пожилыми людьми смогут сами заключать с ними договоры пожизненного содержания – тоже за право унаследования имущества.

За качеством ухода будут следить органы опеки

По действующему законодательству, опекун не имел права без разрешения органа опеки продавать или обменивать квартиру подопечного. Законопроект добавляет еще один запрет: сдавать в аренду жилье или автомобиль подопечного без разрешения органов опеки.

Кстати, это будет касаться не только имущества пожилых людей, которые находятся под опекой, но и детей, на которых оформлены опека или попечительство.

Реклама

В свою очередь, орган опеки будет давать разрешение на любые операции с имуществом подопечного только после того, как проверит условия содержания недееспособного человека и удостоверится, что уход осуществляется должным образом. Если орган опеки во время проверки выяснит, что между опекуном и подопечным нет согласия по поводу, скажем, продажи квартиры или сдачи ее в аренду, такую операцию запретят. Также запрет может быть наложен, если органу опеки покажется, что запланированная операция с имуществом противоречит интересам подопечного.

Как говорится в законопроекте, это должно защитить от потери имущества людей пожилого возраста, которые постоянно проживают в домах престарелых или других учреждениях социального обслуживания, в частности, людей с психическими расстройствами.

Юристы видят коррупционные риски

Член Совета комитета по гражданскому, семейному и наследственному праву Ассоциации юристов Украины Елена Сибирцева считает, что установление минимальной суммы расходов по договору пожизненного содержания является противоречивой инициативой.

"С одной стороны, такое предложение якобы гарантирует определенную защиту отчуждателю от злоупотреблений со стороны приобретателя при определении размера материального обеспечения. Однако с другой стороны, это прямо нарушает принцип свободы договора, закрепленный в гражданском законодательстве. Ведь стороны, в соответствии с действующим законодательством, имеют право согласовать любой размер обеспечения в соответствии с потребностями отчуждателя. А установка четко определенного законом минимума может ограничивать права отчуждателя на содержание, которое в понимании каждого отдельного лица имеет разные размеры", – считает юрист.

Кроме того, она видит опасность злоупотреблений со стороны учреждений, оказывающих услуги по уходу.

"Случаи мошенничества с имуществом пожилых граждан общеизвестны. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что предложенные изменении направлены на обеспечение безопасности лиц пожилого возраста от отчуждения имущества третьим лицам. Но предложенные изменения могут иметь и негативную сторону. В частности, с точки зрения злоупотреблений со стороны учреждений, оказывающих социальные услуги по уходу", – предупреждает Елена Сибирцева.

Какие элементарные правила стоит запомнить, чтобы не оказаться жертвой аферистов, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама