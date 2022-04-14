Украинцам запретили это делать: какие есть ограничения по рублям

Неокторые сделки с российским и белорусским рублем запрещены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала действия военного положения в Украине Нацбанк ввел ограничение на некоторые финансовые операции. Теперь какие-либо операции с российскими или белорусскими рублями строго запрещены.

"Сегодня" напомнят, что Нацбанк запретил делать украинцам с валютой агрессора.

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Что изменилось

Итак, как объясняли в пресс-службе НБУ ранее, украинцам запрещены любые операции с использованием российских и белорусских рублей. Кроме того, есть ограничения на использование платежных систем, работающих в РФ или РБ.

"Запрещены переводы, в том числе с использованием карты или другого электронного платежного средства, выпущенного платежной системой, работающей в РФ и Беларуси. Также такими картами нельзя рассчитаться в Украине: сделать перевод или платеж или снять с них наличные", – говорится в уведомлении НБУ.

Это означает, что такими картами нельзя рассчитываться в Украине, а также делать переводы, снимать с них наличные деньги и проводить другие операции.

Все счета граждан в российских или белорусских рублях были заморожены, и этот запрет продолжается до сих пор.

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Что ждет экономику РФ в ближайшие месяцы

"В ближайшие месяцы россиянам следует затянуть пояса и закупить запас продуктов на будущее. Бывший министр финансов РФ, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудин прогнозирует, что в 2022 году российская экономика сократится более чем на 10%", – написал глава комитета ВР по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

Сегодня рассказывали, что Россия столкнулась с оттоком капитала, также она сейчас вынуждена бороться с неплатежеспособностью после жестких санкций. Сейчас готовятся новые прогнозы относительно экономики агрессора, однако предыдущие уже предрекают ей плохое будущее.

"Если в этом году ВВП РФ сократится на 10%, это будет самое большое падение с 1994 года, по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда", – заметил Гетманцев.

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"Сегодня" также рассказывали, как Еврокомиссия испортила планы Путина по газу и какой курс евро и злотого рассчитал Нацбанк на 14 апреля.