Украинцам вернули поезда: "Укрзализныця" сняла последние ограничения

Все пассажирские составы теперь ходят без региональных запретов на высадку и посадку, билеты до открывшихся станций уже в продаже

Фото: mtu.gov.ua

С 5 мая поезда по всей Украине ходят без ограничений. До этого была запрещена посадка и высадка пассажиров в Житомирской области, которая теперь вышла из красной зоны и попала в желтую. В остальных регионах ограничения сняли еще раньше – с 27 апреля.

"Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении", – сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В связи с этим началась продажа билетов до и со станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск на такие рейсы:

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№ 13/14 Киев – Солотвино;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 58/57 Ковель – Одесса;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

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№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 134/133 Николаев – Рахов;

№ 142/141 Львов – Бахмут;

№ 188/187 Ковель – Николаев;

№ 743/744 Киев – Львов.

Напомним, ранее из-за высокого спроса "Укрзализныця" продлила до Харькова движение поезда Одесса – Днепр, а поезда Харьков – Николаев – до Одессы. Таким образом, фактически появилось два дополнительных поезда, которые совершат по четыре рейса между Харьковом и Одессой.

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