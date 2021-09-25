Украинцам увеличат пенсии и соцвыплаты. Кто получит надбавку?

Работающим пенсионерам уже проиндексировали пенсии / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство увеличивает социальные выплаты и пенсии – за последние полгода было запущено ряд соответствующих программ.

Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

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По словам премьера, в Украине уже:

почти 9 млн пенсионеров проиндексированы пенсии на 11%;

внедрены ежемесячные доплаты в размере 2000 грн для военных пенсионеров;

увеличены на 2-2,5 тыс. грн пенсии для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС.

Работающим пенсионерам уже проиндексировали пенсии. А с 1 октября украинцам старше 75 лет запустят доплаты в размере 400 гривен.

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"Также с октября следующего года доплаты по 300 грн будут получать пенсионеры старше 70 лет. В прошлом году мы ввели доплаты по 500 грн пенсионерам в возрасте от 80 лет. Благодаря инициативе Президента такая программа заработала впервые в Украине", – отметил Денис Шмыгаль.

По словам премьера, перечисленные шаги лишь часть работы правительства по улучшению социального обеспечения украинцев.

Повышение выплат с 1 октября

За 400 гривен уже с 1 октября 2021-го придадут 75-летним пенсионерам. Их пенсия составит не менее 2500 гривен в месяц.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.