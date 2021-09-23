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Украинцам упростят порядок получения пенсий

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
23 сентября, 06:00
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Чтобы карантинные меры не ограничивали передвижение граждан и посещение отделений банков, Кабмин нашел решение
Правительство ввело отдаленную идентификацию пенсионеров в "Дії"
Правительство ввело отдаленную идентификацию пенсионеров в "Дії" / Фото: Коллаж: Сегодня

Получатели пенсии и денежной помощи в Украине смогут проходить удаленную идентификацию с помощью "Дія. Підпис". Это позволит им получать выплаты без обязательной физической идентификации в отделениях банков.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

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Таким образом для пенсионеров хотят облегчить механизм получения пенсий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Проектом акта предлагается приравнять к физической идентификации авторизацию получателя в личном кабинете портала Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис", - говорится в пояснительной записке к документу.

Повышение выплат с 1 октября

По 400 гривен уже с 1 октября 2021 года добавят 75-летним пенсионерам. Их пенсия составит не менее 2500 гривен в месяц.

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Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

  • для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
  • для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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