Украинцам упростят порядок получения пенсий

Получатели пенсии и денежной помощи в Украине смогут проходить удаленную идентификацию с помощью "Дія. Підпис". Это позволит им получать выплаты без обязательной физической идентификации в отделениях банков.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
Таким образом для пенсионеров хотят облегчить механизм получения пенсий, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
"Проектом акта предлагается приравнять к физической идентификации авторизацию получателя в личном кабинете портала Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис", - говорится в пояснительной записке к документу.
Повышение выплат с 1 октября
По 400 гривен уже с 1 октября 2021 года добавят 75-летним пенсионерам. Их пенсия составит не менее 2500 гривен в месяц.
Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:
- для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
- для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).
Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.