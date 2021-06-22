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Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год

22 июня, 14:02

Ксения Капустинская

Рост выплат коснется нескольких категорий получателей. Еще три перерасчета пенсионных выплат уже остались позади

/ Фото: Сегодня

Пока в Кабмине просчитывали зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) решил напомнить о повышениях пенсий, который состоялись и еще состоятся в 2021 году. Всего за год произойдет шесть перерасчетов для разных категорий населения, три из них еще впереди.

Когда повысят пенсии

1 июля:

1 октября:

1 декабря:

Повышение пенсий в 2021 году / ПФУ

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Когда уже повысили пенсии

Напомним, также с 10 июня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

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Источник: Сегодня

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