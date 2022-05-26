Украинцам станет легче найти работу: что изменится в ближайшее время

Украинцы смогут искать работу по единой базе вакансий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, многие украинцы остались без работы и вынуждены надеяться на помощь близких. Поэтому в Украине решили запустить в работу единую базу вакансий, где будет собрана информация от государственного Центра занятости и крупнейших сайтов по поиску работы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Отмечается, что сотрудничать с Государственной службой занятости согласились пять ведущих онлайн сервисов в Украине по поиску работы. На основе этого и будет создана единая база с вакансиями.

"Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса – в режиме реального времени", – сказано в сообщении.

Так, на одной площадке будет собран максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале. Ожидается, что это позволит предпринимателям быстрее находить работников, а украинцам — работу.

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Где в Украине проще найти работу

По информации аналитиков доля предложений работы в Киеве составляет 35,8% от актуальных по всей стране вакансий. А вот показатель по регионам:

Львов – 17,1%;

Днепропетровская область – 8,5%;

Одесская область – 3,4%;

Ивано-Франковская и Черкасская области – по 2,9%.

Интересно, что самая высокая конкуренция все же не в столице. В мае это Харьковская область, где на одно место претендует в среднем 19 человек. В Киеве на одну вакансию 9,5 претендентов.

Ранее мы рассказывали, какие профессии в Украине стали низкооплачиваемыми из-за войны, и писали, где украинцам искать работу в Европе.