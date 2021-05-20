Украинцам разрешили менять водительские права в Британии без экзаменов

Вступил в силу Акт "The Driving Licences Order 2021", который существенно упрощает украинцам обмен прав в Британии

Украинцы теперь могут обменять водительские права в Британии без экзаменов

С сегодняшнего дня украинцы в Великобритании могут без прохождения экзаменов обменять свои водительские права на аналогичный британский документ.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

20 мая вступил в силу Акт "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021". Отныне Украина включена в перечень так называемых "определенных стран" (англ. "Designated countries").

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"Отныне каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение определенных категорий на британский аналог без необходимости получения временного британского водительского удостоверения, а также сдачи теоретического и практического экзаменов", - говорится в сообщении.

В ближайшее время Украина введет аналогичные условия для британских водителей.

"С момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение. Процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока", – уточнили в МВД.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал и показывал, как выглядит электронное удостоверение водителя.