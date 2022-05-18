Украинцам продолжают выплачивать помощь – кто может рассчитывать на поддержку

Переселенцам в Украине продолжают предоставлять денежные выплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны, но до сих пор находятся на территории нашего государства, могут получить социальные выплаты.

Кому и сколько помощи оказывают?

Помощь оказывают людям, жилье которых осталось в зоне проведения боевых действий или на временно оккупированных территориях. На социальную помощь могут рассчитывать граждане, потерявшие жилье из-за военных действий.

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Дети и люди с инвалидностью получают по 3000 грн, а взрослые – по 2000 грн на каждого. Получить деньги могут, в частности, клиенты Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ).

Финансовое учреждение активно участвует в программе помощи украинцам, которые из-за военной агрессии РФ сменили место жительства. Клиенты банка уже получили более 79 млн грн помощи от государства для ВПЛ.

Получить статус переселенца и денежную поддержку можно в ЦНАП, органах социальной защиты населения и онлайн на платформе "Дія".

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Как получить помощь дистанционно?

Быстро и безопасно можно оформить заявку на получение денег от государства онлайн. Прежде всего следует зайти в приложение своего банка и создать карту "єПідтримка".

Далее в приложении "Дія" найдите раздел "Услуги" и "Статус ВПЛ". Там можно подать заявку на получение статуса внутренне перемещенного лица. Финансовую помощь будут оказывать на созданную карту "єПідтримка".

В настоящее время команда Минцифры вносит технические изменения в услугу в соответствии с обновленным постановлением Кабмина. После обновления все заявки обработает Минсоцполитики, и после соответствующего решения каждый переселенец получит статус ВПЛ и зачисление на банковскую карту.

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Как получить помощь дистанционно?

Как получить помощь лично?

Есть и другой вариант оформления помощи для переселенцев. Необходимо стать на учет в новом месте жительства в ближайшем ЦНАПе. В отделении предоставят справку, подтверждающую статус переселенца.

Если вы имеете право на помощь как человек, потерявший жилье из-за войны, тогда необходимо подать заявку на возмещение за разрушенное имущество также в ЦНАП.

Деньги на счет поступают по стандарту IBAN, который необходимо указать при написании обращения. Свой IBAN можно узнать в мобильном приложении банка.

Как получить помощь лично?

При регистрации при себе следует иметь документ на подтверждение личности и гражданства. Если его нет, нужен документ на подтверждение проживания в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории, например, военный билет, трудовая книжка, право собственности на имущество.

За дополнительной информацией звоните на номер "горячей линии" Министерства цифровой трансформации Украины по номеру: 0 800 331 834. График работы: с 8:00 до 22:00 ежедневно. Звонки с телефонов украинских мобильных операторов бесплатны.

Ранее "Сегодня" писали, на какую международную помощь могут надеяться украинцы, что вынуждены были покинуть родные дома из-за войны. В ближайшее время некоторым украинцам увеличат пенсии.