Украинцам продают доллар по заоблачному курсу – что происходит на черном рынке

Что происходит с долларом на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке меняется буквально каждую минуту и реагирует на любое изменение событий в стране.

"Сегодня" рассказывают, что происходит с курсом доллара на черном рынке 8 апреля, по данным специализированного сайта "Курс Украина".

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В пятницу, 8 апреля, курс доллара на черном рынке вырос и среднее значение по состоянию на утро составляет 32,07 грн, вместо 31,84 грн. накануне.

Курс продажи тоже выше вчерашнего, хоть и незначительно и составляет 31,74 грн.

Самый низкий курс продажи среди предложений – 31,9 грн, а самый высокий – 34 грн.

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Ситуация выглядит так:

Что происходит на валютном рынке?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что во вторник Минфин Украины провел аукцион по размещению "военных" ОВГЗ.

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По словам эксперта, рынку были предложены гособлигации в гривнах со сроками обращения в 6 и 12 месяцев, а также в евро на 8 месяцев. В госбюджет было привлечено 5,58 млрд грн.

С момента начала полномасштабного военного конфликта России и Украины от продажи ОВГЗ на счета Кабмина поступило 30 млрд грн. США пообещали предоставить 500 млн долларов грантового финансирования, которые будут использованы для покрытия дефицита госбюджета Украины.

"Наша страна по-прежнему намерена погашать и обслуживать эти бумаги, чтобы сохранить право доступа к международному долговому рынку, ранее заявлял министр финансов Сергей Марченко. Важно отметить, что 95% предоставленной макрофинансовой помощи – это возвратные средства. Очевидно, Украине придется проводить переговоры о реструктуризации долга для послевоенного восстановления", – подчеркнул эксперт.

По данным НБУ, валовые международные резервы Украины на начало апреля составляли 28,11 млрд долларов США.

Благодаря поддержке зарубежных партнеров данный показатель относительно февраля вырос на 2,03%. Валютные поступления в пользу Кабмина составили 3,27 млрд долларов США.

Учитывая сложности с прогнозированием макроэкономических показателей, Национальный банк временно воздерживается от публикации информации о степени покрытия резервами предстоящего импорта. Сам факт роста резервов благоприятно влияет на настроения участников рынка.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом гривни после войны и рассказывали, какой курс доллара предлагают банки.