Украинцам приготовили повышение налогов. За что придется заплатить больше

Принятый парламентом закон вносит изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения

Минфин призывает не боятся налоговой амнистии. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сегодня

Верховная Рада готовит повышение налогов для украинцев. Народные депутаты поддержали за основу законопроект Кабинета министров № 5600.

Такое решение приняли на заседании Рады.

За проголосовали 264 нардепа.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы.

"С 2019 года ставки налогов не пересматривались, а ставки акцизного налога на алкогольные напитки не пересматривались с 2017 года", - говорится в пояснительной записке.

Как изменятся ставки налогов

Предлагается увеличить на 5% ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в воздух стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности) и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен 2020 года.

Закон предлагает изменить подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво. Действующую ставку акциза за 1 л пива хотят заменить на ставку за 1 л 100-процентного спирта.

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Изменения по администрированию налогов и сборов

Контролирующим органам дают право взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд.

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Руководителю юридического лица – должнику по решению суда могут временно ограничивать выезд за границу до полного погашения налогового долга.

Налоговые органы уполномочивают получать по запросу информацию (объяснение) от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением, возможными нарушениями в хозяйственной деятельности плательщика, осуществленных операциях.

Налог на доходы физических лиц

Вводится налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Закон освобождает от налогообложения НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентной ставки, которая выплачивается в рамках:

бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства";

государственной программы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных КМУ.

От НДФЛ освобождаются и средства, полученные налогоплательщиком на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

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