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В Украине может подорожать крепкое пиво – чиновники задумали перекроить акциз

3 июня, 15:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сейчас все виды пива облагаются акцизным налогом по единой ставке, но Кабинет министров захотел изменить систему

Акциз на пиво захотели привязать к крепости напитка

Акциз на пиво захотели привязать к крепости напитка / Фото: Pixabay

Ставку обложения пива акцизным налогом предложили рассчитывать по крепости напитка, а не по его литражу. Такое предложение Кабинета министров содержится в законопроекте № 5600 с поправками в Налоговый кодекс, который зарегистрирован в Верховной Раде.

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Сейчас пиво облагается акцизным налогом по 2,78 грн за 1 л напитка любой крепости.

Документ предлагает ставку 59,82 грн за 1 л 100%-го спирта, то есть:

  • для напитка с содержанием 4% спирта налог составит 2,39 грн/л;
  • с содержанием 8% спирта – 4,79 грн/л.

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Напомним, кроме того, в Украине собрались снова повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. В список вошли водка и другие крепкие напитки, а также вермуты, ароматизированные вина и сидр. Цены на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки пока что трогать не будут.

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Минимальные цены на большинство видов алкоголя в Украине не менялись с сентября 2018 года.

Также сообщалось, что депутаты пытаются ограничить продажу медикаментов детям. Речь идет обо всех препаратах без исключения, даже витаминах – их хотят продавать только тем, кому исполнилось 14 лет.

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