Украинцам предложат огромные скидки? Что будет с ценами на недвижимость в сентябре

Покупателям предложат огромные скидки на жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

К сентябрю крупнейшие киевские девелоперы предложат потенциальным покупателям скидки на жилье в размере от 10 до 25%.

Об этом рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

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По его словам, размер предлагаемых скидок будет зависеть от нескольких факторов:

стадии строительства ЖК или его секции;

количества нереализованных квартир;

финансовой способности застройщика вести строительство, минимизировав привлечение средств граждан.

Эксперт отмечает, что если объект закончен на 70%, то при полной уплате стоимости квартиры, размер скидок может быть 10-15% в гривневом эквиваленте.

Если ЖК закончен только наполовину, то скидка может вырасти до 25%.

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"В настоящее время речь идет о том, что ожидаемые скидки будут применяться на квартиры, выставленные на продажу по довоенным ценам и с максимальной оплатой на момент приобретения. Застройщики будут рассчитывать на привлечение потенциальных покупателей в объекты с высокой степенью готовности", – пояснил Семенцов.

Он добавил, что именно с помощью скидок застройщики постараются привлечь покупателей, ведь спрос на жилье из-за войны достаточно низкий.

До сентября-октября, по мнению Семенцова, вряд ли возможно изменение этой тенденции. В ближайшие 2-3 месяца застройщики будут решать вопросы продажи квартир в рассрочку на объектах, которые были на начальных стадиях строительства до войны и остались в неопределенности.

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