Украинцам обновят питание в поездах: "Укрзализныця" показала новые ланч-боксы (фото, видео)

В поездах появятся обновленные ланч-боксы / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня
"Укрзализныця" представила обновленное меню ланч-боксов, которое появится в поездах "Интерсити+" уже до конца осени.
Об этом сообщает журналист "Сегодня".
Пассажирам будет предлагать такие ланч-боксы:
- мясной (куриное филе в соусе карри с миксом булгура, мини-вермишелью с зеленым горошком и морковью);
- детский (омлет с мини-сосисками, сыром Чеддер с зеленым горошком, пирожное Шарлот с яблоками);
- вегетарианский (фалафель на подушке из хумуса со шпинатом, вялеными томатами и грибами).
Как рассказали "Сегодня" в "Укрзализныци", в детском меню может появиться еще игрушка – такой вариант пока рассматривается. Ориентировочная стоимость любого из ланч-боксов – 145 грн. Пассажиры смогут покупать их как во время оформления билета, так и в поезде.
"Укрзализныця" начала масштабное обновление поездов
"Укрзализныця" 1 октября в системе Prozorro, объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов для обновления парка. В компании это назвали самым масштабным за годы независимости Украины обновлением.
Также мы сообщали, что АО "Укрзализныця" представила обновление подвижного состава. Презентация новых вагонов прошла на столичном Центральном железнодорожном вокзале.