Украина в 2020 потеряла почти миллиард инвестиций

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM рассказала о проблемах экономики Украины

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За прошедший год в Украине зафиксирован существенный отток инвестиций. В 2020 году из страны ушло 860 млн долларов иностранных инвестиций.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

"Инвестиции – количество новых денег, которые вливаются в экономику. Чем больше денег в экономике, тем больше новых денег в социальной сфере, тем лучше дорога, работает транспорт, система здравоохранения", - добавила она.

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"Отсутствие работающей судебной системы – главный фактор, почему уходят внешние инвестиции. И здесь коррупция и судебная система – как "сиамские близнецы", которые в паре создают гремучую смесь для экономики и социальной сферы", - добавила она.

Ранее сообщалось, что капитальные инвестиции в Украину резко сократились: показатель упал почти на 20%.

Ранее Емченко заявила, что украинцы считают коррупцию главной преградой к улучшению уровня жизни.