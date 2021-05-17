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Украинцы считают коррупцию главной преградой к улучшению уровня жизни – исследования

17 мая, 18:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

По ее словам, коррупция мешает развиваться украинской экономике, а соответственно не улучшается жизнь украинцев

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко заявила, что согласно исследованиям экспертов, украинцы считают коррупцию главным врагом улучшения жизни граждан.

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Об этом она заявила в эфире "Украина 24".

"Коррупция – то, что мешает развиваться экономике... Экономика, как что-то такое непонятное для обычного человека, на самом деле наполняет жизнь обычных людей очень простыми вещами: дорогами, образованием, здравоохранением, именно из экономики вырастают средства для социальной сферы", – сказала она.

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Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
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По ее словам, чем больше коррупционная дыра, через которую деньги утекают в карманы недобросовестных чиновников, тем меньше этих денег будет в этой социальной сфере

Ранее мы сообщали, что Киевская городская прокуратура после масштабных обысков в департаментах КГГА и нескольких столичных коммунальных предприятиях сообщила о подозрении 11 лицам.

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