Украинцы считают коррупцию главной преградой к улучшению уровня жизни – исследования

По ее словам, коррупция мешает развиваться украинской экономике, а соответственно не улучшается жизнь украинцев

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко заявила, что согласно исследованиям экспертов, украинцы считают коррупцию главным врагом улучшения жизни граждан.

Реклама

Об этом она заявила в эфире "Украина 24".

"Коррупция – то, что мешает развиваться экономике... Экономика, как что-то такое непонятное для обычного человека, на самом деле наполняет жизнь обычных людей очень простыми вещами: дорогами, образованием, здравоохранением, именно из экономики вырастают средства для социальной сферы", – сказала она.

По ее словам, чем больше коррупционная дыра, через которую деньги утекают в карманы недобросовестных чиновников, тем меньше этих денег будет в этой социальной сфере

Ранее мы сообщали, что Киевская городская прокуратура после масштабных обысков в департаментах КГГА и нескольких столичных коммунальных предприятиях сообщила о подозрении 11 лицам.