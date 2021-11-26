Украина сможет отказаться от газа из РФ? Зеленский назвал сумму отступных

Зеленский анонсировал программу термомодернизации / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание программы термомодернизации на 300 млрд. грн., чтобы подготовиться к возможному прекращению транзита российского газа в 2025 году.

Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона в честь экватора своей каденции.

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Реформа термомодернизации будет касаться жилого фонда в виде многоэтажек, а также общественных зданий, на первые три года понадобится около 100 млрд грн.

Также президент сказал, что склоняется к замене потребления Украиной газа, который стал очень дорогим энергоресурсом, электроэнергией.

"Реформа по термомодернизации всех многоэтажных домов для государства будет стоить 300 млрд грн. Это сложная реформа, таких средств в Украине на сегодняшний день нет. Но для меня и будущей власти это единственный выход, и единственная, самая важная на сегодня, реформа для энергонезависимости государства", – сказал Зеленский журналистам.

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По словам президента, план реализации программы по термомодернизации должен быть расписан до 2025 года, поскольку к этому времени закончится контракт на транзит газа с Россией.

Транзит газа из Российской Федерации

На пресс-марафоне глава государства заявил, что Украина заинтересована в продолжении транзита российского газа через свою территорию и даже предлагала РФ "скидку".

По словам Зеленского, украинская сторона предлагала сделать себестоимость транзита дешевле, чем через любые другие потоки, но в России отказались.

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О важности энергетической независимости Украины сказала и посол Великобритании Мелинда Симмонс, а эксперты "Сегодня" рассказали, почему так важно развивать альтернативные виды энергетики.